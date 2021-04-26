1 Mayıs İşçi Bayramı neden kutlanıyor? En güzel 1 Mayıs İşçi ve Emekçi kutlama mesajları resimli

Dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü 1 Mayıs İşçi Bayramı için sayılı günler kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sokaklarda kutlanamayan Bayramın bu yıl da kutlanması pek mümkün görünmüyor. Öte yandan her yıl bu zamanlarda 1 Mayıs İşçi Bayramı neden kutlanıyor? sorusu araştırılıyor. Bizler de konuya ilişkin en sade ve net haliyle bilgileri haberimizde derledik.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak lanse edilir.

İlk kez 1856 yılında Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde 8 saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar yürüyüş düzenledi.

1 Mayıs 1886’ yılında Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Şikago kentinde yapılan gösterilere milyonlarca işçi katıldı. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889 yılında toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisi 1 Mayıs gününün dünya genelinde “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasını önerdi. Öneri kabul edildi.

Bir süre sonra da 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edilmiş oldu. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram oldu.

EN GÜZEL 1 MAYIS KUTLAMA SÖZLERİ, MESAJLARI RESİMLİ

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.

1 Mayıs'ta çevrenizdekilerin işçi bayramını kutlayabileceğiniz günün anlamına yönelik 1 Mayıs mesajları. 1 Mayıs kutlu olsun!

1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme.” (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır.” (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

”Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.” (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…