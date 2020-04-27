Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız." dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internet arama motorlarında 1 Mayıs'ta marketler açık mı ? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar....

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak şu sözleri söyledi:

"Hafta sonları sokağa çıkma yasağını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.Bu hafta sonu 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacağız.Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak. 31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Cuma günü marketler saat 09-14 arasında açık kalacak."