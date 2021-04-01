1 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Mucize Doktor" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
1 Nisan 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
FOX TV 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Meydana gelen zincirleme kaza tüm hastaneyi harekete geçirir. Kalabalık bir asker uğurlamasında kaza yapan konvoy sonucu tüm doktorlar yardıma koşar. Ancak bir aksilik yaşanır.
Olay yerine giden doktorlardan Ferman hoca, sapa alanda ayağının kaymasıyla bir tepeden yuvarlanır. Diğer hastalar ile ilgilenen hastane çalışanları ferman hocanın yokluğunu fark etmez. Hocasının ortada olmayışı yalnızca Ali Vefa'nın ilgisini çeker. Ferman hoca için çevrede arayışa çıkan Ali Vefa, imdadına yetişebilecek mi? Öte yandan Ferman, yuvarlandığı yerde eli bir kayaya takılı kalır. Eli yeterince hasar gören Ferman hocanın akıllarda cerrahlık yetisini mi kaybedecek sorusu oluşur. Peki Ferman hoca ve asker konvoyundaki yararlılar zamanında kurtarılabilecek mi?