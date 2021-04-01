1 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

1 Nisan 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

FOX TV 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Meydana gelen zincirleme kaza tüm hastaneyi harekete geçirir. Kalabalık bir asker uğurlamasında kaza yapan konvoy sonucu tüm doktorlar yardıma koşar. Ancak bir aksilik yaşanır.

Olay yerine giden doktorlardan Ferman hoca, sapa alanda ayağının kaymasıyla bir tepeden yuvarlanır. Diğer hastalar ile ilgilenen hastane çalışanları ferman hocanın yokluğunu fark etmez. Hocasının ortada olmayışı yalnızca Ali Vefa'nın ilgisini çeker. Ferman hoca için çevrede arayışa çıkan Ali Vefa, imdadına yetişebilecek mi? Öte yandan Ferman, yuvarlandığı yerde eli bir kayaya takılı kalır. Eli yeterince hasar gören Ferman hocanın akıllarda cerrahlık yetisini mi kaybedecek sorusu oluşur. Peki Ferman hoca ve asker konvoyundaki yararlılar zamanında kurtarılabilecek mi?