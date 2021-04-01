1 Nisan 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı| Akrep yeni bölümüyle Star'da
Ekranların sevilen kanalı Star TV 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Akrep" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar...
STAR TV 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Akrep" adlı dizi izleyici karşısında olacak.. İşte STAR TV 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
STAR TV 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem’le birlikte eve döndüklerinde Ahmet’le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda’ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret’in ölümüyle ilgili Ferda’dan şüphelenen Perihan, Ferda’nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.
Merve’yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru’yla buluşup Merve’yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve’nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru’ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.
Aras, İpek’i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan’la tartışır. Şahin, Aras’ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras’ı karşısına alıp hem ona hem Ferda’ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.