1 Nisan 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda All Star" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 1 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

TV8 1 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

SURVİVOR 2021 SON BÖLÜM ÖZETİ

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda eleme konseyinde toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.

Konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıkan ünlüler takımı ardından adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı oylamayı açıklayarak en çok ismi çıkan yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu.