1 Nisan'da neden şaka yapılır? 1 Nisan günü farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler içeriyor. 1 Nisan Şaka Günü, Hollanda, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Japonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tanınmaktadır. Peki 1 Nisan'da neden şaka yapılır? 1 Nisan şakası nasıl ortaya çıktı? Ayrıntılar haberimizde...

1 NİSAN'DA NEDEN ŞAKA YAPILIR?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

1 NİSAN ŞAKASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

Fransa (Poisson d’avril – Nisan Balığı) : 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan’dan 1 Ocağa aldırır. Bu arada 1 Nisan’ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan’ı yılbaşı kabul edenlere ise “Nisan Balığı” adı verilir.(İngiltere – April Fools’ Day – Nisan Aptallar Günü, İskoçya – Gowk veya Cuckoo günü)

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan‘da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma’da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan’da ise bu bayram 31 Mart’ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

1 NİSAN'DA YAPILABİLECEK EN GÜZEL ŞAKALAR NELERDİR?

* Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

* Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

* İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

* Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

* Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

* Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

* Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

* Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

* Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

* Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

* Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

* Ofisin ortasına salıncak kurun!

* Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

* Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

* Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

* Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.

* Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!

* Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!

* Kurbanınızın moped'ini çöp kutusuna atın!

* Arkadaşlarınızın telefonunu bantlayabilirsiniz