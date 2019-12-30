1 Ocak 2020 hastaneler tatil mi | 1 Ocak sağlık ocakları açık mı

Türkiye ve dünya için zorlu bir yıl olan 2020 yılının geride kalmasına kısa bir süre kaldı. Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Vatandaş ise bu nedenle 1 Ocak 2021 hastaneler tatil mi? diye merak ediyor Peki 1 Ocak sağlık ocakları açık mı? Detaylar haberimizde...

1 OCAK 2021 HASTANELER TATİL Mİ ?

Hastaneler 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması nedeniyle randevulu ve normal hasta kabulü yapmayacak.

Özel ve devlet hastaneleri, yılbaşı günü acil servislerini açık bulunduracak. Ancak acil durumların dışında hastane personelleri yılbaşı gününü izinli geçireceklerdir.

1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI ?

Sağlık ocakları 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlara hizmet vermeyecektir.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl salı gününe denk gelen 31 Aralık resmi tatil veya yarım gün olmayacak. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olarak belirlendi. 31 Aralık Salı günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

PTT VE KARGOLAR YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.

YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her yeni yıl bir başka güzel. 2020 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2020 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar, mutlu yıllar.

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu sefer… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Hayatıma bir kez daha hoş geldin güzellik. Her gün şükrediyorum varlığına ve her gün bir kez daha hissediyorum mutluluğu iliklerime kadar. Sesini duyduğum her gün armağan bana, kokunu içime çektiğim, elini tuttuğum her gün dünyanın en güzel günü… Bu yılbaşını birlikte geçiriyoruz ve biliyorum ki tüm yıl böyle geçecek. Elin elimde koşacağız güzel günlere. Sen varsan ben de varım aşkım. Yanımda olduğun için sana minnettarım. Hayatımızın çok daha fazla aşkla dolacağı güzel günler diliyorum bu yıldan. Seni seviyorum.

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2020 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

En kötü günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelerle dolu geçmesi dileğiyle mutlu yıllar..

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... MUTLU YILLAR!!

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar

YILBAŞI İLE NOEL ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yılbaşı ya da yeni yıl kutlamalarının tarihi ise milattan önceye dayanıyor. Tarihçiler, yeni yıl kutlamalarının Roma İmparatoru Julis Sezar tarafından başlatıldığını belirtir. Daha sonra yılbaşı dünyada en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin ocak ayının ilk günü olarak belirlendi. Yani yılbaşı ile noel birbirinden farklıdır. Sadece tarihleri birbirine yakın olduğu için Avrupa ülkeleri bu iki bayramı birleştirerek 1 haftalık tatil yapar.