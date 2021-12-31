İstanbul’da toplu ulaşım araçlarının, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yeni yılın ilk gününde vatandaşlar İETT, Marmaray, Metro ve otobüsleri bedava kullanabilecekler mi? Haberimizin içeriğinde "1 ocak 2022 İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında otobüs metro, Marmaray, İETT bedava mı 2022?" konu başlıklarına yer verdik.

1 OCAK 2022 İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? YILBAŞINDA OTOBÜS METRO, MARMARAY, İETT BEDAVA MI 2022?

İBB yılbaşında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladığı mesajda, "İstanbul’da toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk tatil günü olan 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Yılbaşında yaşanacak yoğunluk nedeniyle, toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

Ayrıca, yılbaşı gecesinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet verecek. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak.

İstanbul’da raylı tüm metrolar da 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00’dan 2 Ocak Pazar günü 02.00’ye kadar kesintisiz devam edecek. Tramvay hatları ile Taksim-Kabataş Füniküleri ise 1 Ocak saat 02.00’ye kadar seferlerini sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Marmaray için ücretsiz kullanım kararını Ulaştırma Bakanlığı bildirecek. Detay geldiği takdirde haberimizde yer alacak.