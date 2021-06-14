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  3. 1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

Sosyal medyada 22 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, paylaşımları ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son paylaşımıyla büyük beğeni toplarken, fotoğrafa 1 saat içinde yaklaşık 1 milyon beğeni geldi.

1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

Ekranların sevilen oyuncularından olan Hande Erçel, son dönemlerde yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor. Dizi ve reklam çekimleri ile kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Erçel, sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. 

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

Her paylaşımı olay olay Erçel'in fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Son olarak deniz kenarında sere serpe uzanan Hande Erçel'in takipçileri resmen beğeni butonunu çökertti. Güzel oyuncunun paylaşımı 1 saatte 1 milyona yakın beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

Ekranların en güzel isimleri arasında gösterilen ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hande Erçel, güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Her fotoğrafına beğeni yağan güzel oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

ekran-goruntusu-2021-06-14-1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti.jpg

1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

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