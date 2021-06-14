1 saatte 1 milyon beğeni! Hande Erçel sere serpe uzandığı fotoğrafla nefesleri kesti

Ekranların sevilen oyuncularından olan Hande Erçel, son dönemlerde yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor. Dizi ve reklam çekimleri ile kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Erçel, sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Her paylaşımı olay olay Erçel'in fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Son olarak deniz kenarında sere serpe uzanan Hande Erçel'in takipçileri resmen beğeni butonunu çökertti. Güzel oyuncunun paylaşımı 1 saatte 1 milyona yakın beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

GÜZELLİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Ekranların en güzel isimleri arasında gösterilen ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hande Erçel, güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Her fotoğrafına beğeni yağan güzel oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını mest etti.