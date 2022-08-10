Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ah Nerede
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kurye
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Celal ile Ceren
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Senin Hikayen
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Yedi Numara
11:25 Bir Aş Hikayesi
11:55 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
01:30
Sevginin Bağladıkları
03:15
Kısa Film Kuşağı
03:45
Pasajlar
04:00
Anadolu Arkeolojisi
04:30
Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar
05:28
İstiklal Marşı
05:30
Eşik
06:00
Bir Kare Bir Anlam
06:15
Pazar Konseri
07:30
Hayat Sanat
08:00
Murat Boncuk'la Atölye
08:30
Evliya Çelebi
09:00
Karalama Defteri
09:30
Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
10:00
Aramızda Müzik Var
10:45
Bir Kare Bir Anlam
11:00
Geziyorum
11:30
Kökler
12:00
Hayat Sanat
12:30
Sinem Çapraz ile Lezzet Atlası
13:00
İhmal Edilebilir Nasihatler
14:00
Sevginin Bağladıkları
15:45
Geleneksel Evler
16:00
Saadete Ermişlerin Bahçesi
17:00
Felsefe Söyleşileri
18:00
Hayat Sanat
18:30
Arşivden Konserler
19:00
Tiyatro Dünyası
19:30
Para
20:00
Evliya Çelebi
20:30
Fotoğraflar
20:45
Nükte
21:00
Muhayyelat
21:30
Eşik
22:00
Baraka
23:45
İzler Suretler