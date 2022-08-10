Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Ağustos 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kurye

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Ana Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal ile Ceren

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Senin Hikayen

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Yedi Numara

11:25 Bir Aş Hikayesi

11:55 Masumlar Apartmanı

15:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

10 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

01:30

Sevginin Bağladıkları

03:15

Kısa Film Kuşağı

03:45

Pasajlar

04:00

Anadolu Arkeolojisi

04:30

Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar

05:28

İstiklal Marşı

05:30

Eşik

06:00

Bir Kare Bir Anlam

06:15

Pazar Konseri

07:30

Hayat Sanat

08:00

Murat Boncuk'la Atölye

08:30

Evliya Çelebi

09:00

Karalama Defteri

09:30

Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00

Aramızda Müzik Var

10:45

Bir Kare Bir Anlam

11:00

Geziyorum

11:30

Kökler

12:00

Hayat Sanat

12:30

Sinem Çapraz ile Lezzet Atlası

13:00

İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00

Sevginin Bağladıkları

15:45

Geleneksel Evler

16:00

Saadete Ermişlerin Bahçesi

17:00

Felsefe Söyleşileri

18:00

Hayat Sanat

18:30

Arşivden Konserler

19:00

Tiyatro Dünyası

19:30

Para

20:00

Evliya Çelebi

20:30

Fotoğraflar

20:45

Nükte

21:00

Muhayyelat

21:30

Eşik

22:00

Baraka

23:45

İzler Suretler