10 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı" Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması " Masterchef Türkiye" izleyici karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı...

TV8 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef'te salı akşamı renkli anlara sebep olan bir ödül oyununu düzenlendi. Kazanan isim kırmızı ve mavi takım yarışmacıların verdiği mücadelenin ardından belli oldu. İlk altıya kalan yarışmacılar yapacakları tatlıyı belirlemek için kura çekti. Çekilişte Eray lokma tatlısı, Özgül çikolatalı sufle, Serhat cheesecake, Emir trileçe, Sefa ekler tatlısı, Barbaros ise ayva tatlısı için eşleşti.

Tatlılarını yapan yarışmacılar rakiplerine tatlıları ikram etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tek tek tatlılara oy verdi.Süresi bittiğinde tabağına dokunan Sefa yarışmacı arkadaşlarının kararıyla toplamdaki oydan -5 puan aldı. MasterChef’te ödül oyunu için yarışmacıların verdikleri puanlar belli oldu.

Süresi bittiğinde tabağına dokunan Sefa yarışmacı arkadaşlarının kararıyla toplamdaki oydan -5 puan aldı. MasterChef’te ödül oyunu için yarışmacıların verdikleri puanlar belli oldu. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri toplam puanlar sonucunda birinci olan isim Barbaros oldu.