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10 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8 10 Aralık Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi "MasterChef" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

10 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

10 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı" Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması " Masterchef Türkiye" izleyici karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Aralık Perşembe TV8 yayın akışı...

10 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

TV8 10 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef'te salı akşamı renkli anlara sebep olan bir  ödül oyununu düzenlendi. Kazanan isim kırmızı ve mavi takım yarışmacıların verdiği mücadelenin ardından belli oldu. İlk altıya kalan yarışmacılar yapacakları tatlıyı belirlemek için kura çekti. Çekilişte Eray lokma tatlısı, Özgül çikolatalı sufle, Serhat cheesecake, Emir trileçe, Sefa ekler tatlısı, Barbaros ise ayva tatlısı için eşleşti.

Tatlılarını yapan yarışmacılar rakiplerine tatlıları ikram etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tek tek tatlılara oy verdi.Süresi bittiğinde tabağına dokunan Sefa yarışmacı arkadaşlarının kararıyla toplamdaki oydan -5 puan aldı. MasterChef’te ödül oyunu için yarışmacıların verdikleri puanlar belli oldu.

10 Aralık TV8 Yayın Akışı| MasterChef yeni bölümde neler olacak?

Süresi bittiğinde tabağına dokunan Sefa yarışmacı arkadaşlarının kararıyla toplamdaki oydan -5 puan aldı. MasterChef’te ödül oyunu için yarışmacıların verdikleri puanlar belli oldu. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri toplam puanlar sonucunda birinci olan isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF 10 ARALIK YENİ BÖLÜM TANITIM İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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