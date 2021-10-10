10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller​​​​​​​

Türkiye 10 Ekim 2015 sabahı tarihinin en kanlı terör eylemiyle sarsıldı.

O gün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları çağrısıyla ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için Ankara Tren Garı önünde toplanmışlardı. Gerçekleşen hain terör saldırısıyla meydandaki milyonlarca insan hayatını kaybetti.

Terör saldırısının ardından insanlar ailelere destek vermek ve acı günü yad etmek amacıyla mesajlarda bulundular. İşte 10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları...

Ekim düştü meydanlarda canım kaldı

Parça parça ölüm kaldı

Tıpkı saçılmış çiçek tozuydular

"Çiçek gibi insanlara kıydınız!

Bahçeleriniz bahar görmesin."

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Öfkemiz ve acımız hiç geçmedi, unutmayacağız!

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“biz şimdi gidiyoruz gibi ya dostlar bir gün döneriz elbet acısız,adsız” Kalpleri kalbimizde…

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Huzurumuza kasteden hain terör saldırısını lanetliyorum.

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"Resmi ölümler saçılmış Ankara sokaklarına, sus pus kaldırımlar, belki en karanlık Ekim bu, belki en karanlık sonbahar."

