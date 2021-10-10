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10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller

Başkent Ankara'da barış için toplanan ve en küçüğü henüz 8 yaşında olan 109 kişi hain terör saldırısıyla hayatını kaybetti. O Katliamın ardından saldırıyı düzenleyen teröristler binlerce insan tarafından lanetlendi. İnsanlar o acı günü anmak için mesajlar paylaştılar. İşte 10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları...

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller

Türkiye 10 Ekim 2015 sabahı tarihinin en kanlı terör eylemiyle sarsıldı. 

O gün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları çağrısıyla ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için  Ankara Tren Garı önünde toplanmışlardı. Gerçekleşen hain terör saldırısıyla meydandaki milyonlarca insan hayatını kaybetti.

Terör saldırısının ardından insanlar ailelere destek vermek ve acı günü yad etmek amacıyla mesajlarda bulundular. İşte 10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları...

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller

Ekim düştü meydanlarda canım kaldı
Parça parça ölüm kaldı
Tıpkı saçılmış çiçek tozuydular

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller

"Çiçek gibi insanlara kıydınız!
Bahçeleriniz bahar görmesin."

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller​​​​​​​

Öfkemiz ve acımız hiç geçmedi, unutmayacağız! 

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller​​​​​​​

“biz şimdi gidiyoruz gibi ya dostlar bir gün döneriz elbet acısız,adsız” Kalpleri kalbimizde…

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller​​​​​​​

Huzurumuza kasteden hain terör saldırısını lanetliyorum.

10 ekim Ankara Katliamı anma mesajları | 10 Ekim Ankara Katliamı uzun, kısa mesajlar, görseller​​​​​​​

"Resmi ölümler saçılmış Ankara sokaklarına, sus pus kaldırımlar, belki en karanlık Ekim bu, belki en karanlık sonbahar."
 

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