10 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 10 Eylül 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Eylül 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
10 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
10 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf
10 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
10 EYLÜL 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Funda ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)
10 EYLÜL 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
10 EYLÜL 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef
14.15 Paylaş Benimle
15.00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:15 Müzelerin Yıldızları
05:20 Ahenk
05:30 Pera Konserleri
06:20 Berceste
06:30 Hayat Sanat
07:00 Aramızda Müzik Var
07:45 İzler Suretler
08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
09:00 Eskici
09:30 Opera Dünyası
10:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
11:00 Koleksiyoner
11:30 Dünya Müzik Gelenekleri
11:45 Türkiye Atlası
11:50 Destansı Kareler
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00 Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
14:30 Evliya Çelebi
15:10 Müzelerin Yıldızları
15:15 Yeryüzleri
15:30 Anjelika Akbar İle Sesler
16:00 Felsefe Söyleşileri
17:00 Sinema +
17:45 Fotoğraflar
18:00 Hayat Sanat
18:30 Geri Dönüşen Sanat
18:45 Randevu
19:00 Karalama Defteri
19:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden
21:15 Yeryüzleri
21:30 Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)
23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler
10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:00 Tövbeler Olsun
09:05 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)