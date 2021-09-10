TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 9 Eylül 2021 Perşembe günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 10 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

10 EYLÜL 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

10 EYLÜL 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Küçük Esnaf

10 EYLÜL2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

10 EYLÜL 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Funda ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni bölüm)

10 EYLÜL 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

10 EYLÜL 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef

14.15 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:15 Müzelerin Yıldızları

05:20 Ahenk

05:30 Pera Konserleri

06:20 Berceste

06:30 Hayat Sanat

07:00 Aramızda Müzik Var

07:45 İzler Suretler

08:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

09:00 Eskici

09:30 Opera Dünyası

10:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

11:00 Koleksiyoner

11:30 Dünya Müzik Gelenekleri

11:45 Türkiye Atlası

11:50 Destansı Kareler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

14:30 Evliya Çelebi

15:10 Müzelerin Yıldızları

15:15 Yeryüzleri

15:30 Anjelika Akbar İle Sesler

16:00 Felsefe Söyleşileri

17:00 Sinema +

17:45 Fotoğraflar

18:00 Hayat Sanat

18:30 Geri Dönüşen Sanat

18:45 Randevu

19:00 Karalama Defteri

19:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden

21:15 Yeryüzleri

21:30 Yabancı Sinema: Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)

23:30 İhmal Edilebilir Nasihatler

10 EYLÜL 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:00 Tövbeler Olsun

09:05 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Gönül Dağı-Kurban" (Altyazılı)