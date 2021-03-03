10 fezleke meclise ulaştı: Aralarında Enis Berberoğlu da var!

Son dakika haberi... Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin toplamda 10 adet fezleke dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına sunuldu.

Yaşama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri ise şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu,

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan,

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca,

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer,

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni,

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz,

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı,

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir

Dosyalar arasında HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'ya ait 3 farklı dosyanın olduğu kaydedildi.