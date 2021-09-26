10 günlük evli çiften korkunç olay! 4 bilezik aileyi birbirine düşürdü

Trabzon'da 10 gün önce evlenen doktor çiftin kavgası hastanede bitti. 4 bilezik yüzünden çıkan kavgada gelinin babası damadını, dünürlerini ve damadın kız kardeşini kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edilirken emekli astsubay baba ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenilen B.K. ve Ü.Y.K. adlı doktor çift, 4 altın bilezik yüzünden tartıştı. Bileziklerin kimde kalacağı konusundaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan karı kocanın akrabaları da tartışmaya karıştı.

DAMAT TARAFINI KURŞUNA DİZDİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre bir süre sonra tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu sırada Kastamonu'dan geldiği belirlenen gelinin babası emekli astsubay B.B. silahını çekerek damadı Ü.Y.K., dünürü H.K., dürünün eşi M.K. ve damadın kız kardeşi E.K.'ya ateş etti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

B.B.'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralanan 4 kişi ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırı gerçekleştiren emekli astsubay B.B. ise cinayet masası ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.