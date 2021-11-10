10 Kasım'a damga vuran tesadüf! Saat 09.05'te boylamı 1938 olan deprem oldu

Türkiye'nin Ata'sını özlemle andığı tarih olan 10 Kasım gününde yurdun dört bir yanında törenler ve etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar saat saat 09'u 5 geçe siren sesini duymasının ardından saygı duruşuna geçti, daha sonra ise İstiklal Marşı'nı okudular.

Saat 9'u 5 geçe ilginç bir tesadüf yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan son depremler listesinde saat 09.05 geçe Antalya'nın Finike ilçesinde 1,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin boylam değerinin “30.1938” olarak tespit edilmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.