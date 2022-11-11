10 Kasım'da eşiyle dans etmişti! Bülent Turan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var"

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84.yıldönümünde dün tüm Türkiye'de hüzün vardı. Milyonlarca vatandaş Anıtkabir ve Dolmabahçe Sarayı'na akın ederken Atatürk'e özlem duyanlar duygusal anlar yaşayıp gözyaşı döktü. 10 Kasım münasebetiyle İBB'nin düzenlediği ‘Atatürk’ü Anma Gecesi’ programında ise tepki çeken bir olay yaşandı.

EŞİYLE DANS ETTİ

Atatürk'ün en sevdiği şarkıların seslendirildiği gecede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu birlikte dans etti. İmamoğlu ve eşinin dansı vatandaşların tepkisini çekerken bir tepki de AK Parti'den geldi.

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AK PARTİLİ TURAN: KONUMUZ BU DEĞİL AMA SÖYLEMEDEN GEÇEMEYECEĞİM

Çanakkale İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Çanakkale Belediyesi'ne devir törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım'da dans etmesine değinen Bülent Turan şu ifadeleri kullandı: "Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehirimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Konumuz bu değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de, ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım’da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur.”