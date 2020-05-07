Hafta sonu koronavirüs önlemleri sebebiyle sokağa çıkılamayacak. Ancak anneler gününe denk gelmesi sebebiyle kullanıcılar bazı soruların cevaplarını aramakta. Peki 10 Mayıs PTT, Sürat, Mng ve Aras kargoçalışıyor mu? Kargo şirketleri açık mı? İşte detaylar...

10 Mayıs PTT, Sürat, Mng ve Aras kargoçalışıyor mu?

Dünyanın birçok ülkesinde farklı zamanlarda kutlanan Anneler günü bu yıl ülkemizde 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Bu yıl anneler günü diğer kutladığımız anneler günlerine göre biraz daha farklı yaşanacak. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak 10 Mayıs’ta koronavirüs önlemleri sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Durum böyle olunca annelerine hediye olarak çiçek almak isteyenler hafta sonu çiçekçilerin, PTT, Sürat, Mng ve Aras kargonun çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede 8 Mayıs Cuma gecesi saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. 10 Mayıs Pazar gecesi 24.00’da kısıtlama sona erecek.

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ve benzeri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon ve benzerinin kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "özel gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom ve benzeri sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar istisna kapsamında bulunacak.

Kargo şirketleri açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede PTT, Kargo firmalarının ve dağıtım şirketlerinin sokağa çıkma yasağında açık olabileceği belirtildi.

24 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK!

Bakanlık tarafından Valiliklere gönderilen genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edildi.

BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için 8 Mayıs Cuma günü marker, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar çalışmaya devam edecek. Cumartesi ve Pazar günü market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇİÇEKÇİLER ÇALIŞACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günü çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet sunacağı belirtildi.

EKMEK DAĞITIM PLANI YAPILACAK

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esas olacak.

Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler ile tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenlere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 7 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'ye kadar alınacak.

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.