10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bugün mesleklerini icra eden ya da etmeyen, mezun olmuş ya da halen daha gazetecilik üzerine eğitim gören, geleceğin ve şimdinin medya profesyonelleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama, tebrik mesajları 2022 |10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları, sözlü, görsel 2022" konu başlıklarına göz atıyor. Gazeteci yakını olan, gazetecilerin gününü kutlamak isteyen vatandaşlar ise kutlama mesajlarını araştırıyor. Haberimizde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne dair resimli, kısa, sözlü mesajlara ve kutlama mesajlarına yer verdik.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurmuşlardır.

“Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar vermişlerdir. Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.

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Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ SÖZLERİ

"Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! " (G.Orwell) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. M. Kemal Atatürk

Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz. - George Mason

Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.Roosevelt

Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. - Jefferson

Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyeti de kaybolmadan kısılmaz. A. Brisbane

İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. - Napoleon

Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. - Wendel Phillips

Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. - M. Kemal Atatürk

Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz. - M. Kemal Atatürk

Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. - Abd Anayasası.

Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. - M. Kemal Atatürk

Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakârca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

"Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan' yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum."(M. Kemal Atatürk) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ŞİİRİ

Gazeteciler Günü

Dünyanın her yerinden,

Haber getirir bize.

Okur da öğreniriz,

Nerde ne olmuş diye.

Bir bakarsın savaşta

Her zorlukla yarışır

Bir ateş ortasında,

Gece gündüz çalışır.

Elinde kalem kağıt,

Nasıl da hızlı yazar.

Bazı gün de sırtında,

Kamera ile gezer.

Görevi toplamaktır,

İyi- kötü haberi.

Tarafsız yorum yapar,

Hiç üzmez kimseleri.

Gazeteci yorulmaz.

Bazı gün hiç uyumaz.

O işini çok sever,

Kimselere darılmaz.

Bir Gazeteci Aranıyor

Hayatını ve yüreğini bu yola adamış nice ölümsüz gazetecilere saygı ve sevgilerimle

Bir hayat sayfası bu

Yorgun çürümüş yalanlardan

Suya yazılmış yazılardan

Üzerindeki yıllanmış tozlardan

Ve gündelik yaz- bozlardan

Üç günlük aşklar

Keyifli mekanlar

Yemek tarifleri

Gece kulüpleri

Ziyafetler

Kıyafetler

Rezaletler

Ve en acısı

Faili meçhul cinayetler

Katil kim

Suçlu kim

Günahkar kim

Yok mu bu izi sürecek bir yürek

Kalemler mi kırıldı

Canlar mı bu kadar ürkek

Ne hayattan

Ne sanattan bir haber

Varsa yoksa bir magazin -bir spor

Aşkta ve sporda sadece skor

Siyaset kapalı kapılar ardında

Ötesini ne sen söyle

Ne de bana sor.

İsyanım bir çığlık gibi duruyor yüreğimde

Ve gittikçe büyüyor

Ekmekler bile küçüldü-insancıklar gibi

Çocuklar uçurumun eşiğinde

Kapkaç yaşıyor

Ve hayat

Bizimle son dansını ediyor

Gel gör ki

İpi kopmuş çivisi çıkmış bu dünyada

Hala herkes bambaşka bir rüyada

Nerede

Bu kırık dökük

Bu rezil bu boynu bükük

Bu umut düğmeleri sökük

Hayatı tamir edecek bir tamirci

Nerede

İnsanlığa

Yaşam sevinci

Verecek bir gazeteci

İşte bütün yürekler sokaklarda

Çığlık çığlığa haykırıyor

İnsanlık adına

Yarınlar adına

Doğmamış çocuklar aşkına

Böyle

Yüzlere

Binlerce

On binlerce gazeteci aranıyor.

Ahmet Selçuk İlhan

Gazeteciler Marşı

Vatanın en bilinçli, aydın habercisiyiz,

Yurttaşların gözüyüz, kulağıyız, sesiyiz;

İlkeli ve tarafsız, bağımsız kitlesiyiz

Cumhuriyetimizin, sarsılmaz bekçisiyiz.

10 Ocaktır bizlerin, en coşkulu günümüz,

Çünkü bugün tanındı, sosyal özgürlüğümüz.

Halka sorumluluğu, en önlerde tutarız,

Doğru haberciliğe, yürekten can atarız;

Sıcak, soğuk bilmeyiz; her ortamda yaşarız

Afet,savaş demeyiz; her göreve koşarız..

10 Ocaktır bizlerin, en coşkulu günümüz,

Çünkü bugün tanındı, sosyal özgürlüğümüz.

Naim Yalnız

Gazetecilik

Gazetecilik, yürek ister

Objektif olmayı gerektirir

Gazetecilik fedakarlık ister

İnançla, azimle çalışmayı gerektirir.

Gazetecilik, apayrı bir meslektir

Avantaj ve dezavantajları vardır

Hem para hem itibar kazandırır

Bazen her ikisini de bazen de hayatı kaybettirir

Gazetecilik,faydalı kullanılmalıdır

Yoksa toplumsal boyutta derin yaralara yol açar.

Hakan Kul

Gazetecinin Yüreği

Evet

Güzel günlerdi

Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...

Yaşamak adına verdiğimiz kavgada

Haberci kaygılarıyla örüp dünyamızı

Memleketti ağladığımız kendi acılarımızdan öte

Bazen kızarak

Bazen sabırla ve umutla

Koparmadan gülleri

Kimsenin yarasına tuz basmadan

Karşılıksız fedakarlıklarla

Birbirimizi omuzladığımız

Zor günlerdi

Güzel günlerdi arkadaşım

Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...