10 saniyede sonuç gösteren yerli test kiti üretildi! Yurtdışından yoğun talep var!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığını kısa süre içerisinde belirleyerek hemen karantina sürecine başlamak, hastalığın yayılmasını engellemek için oldukça büyük önem arz ediyor. Şu anda yaklaşık olarak birkaç saat içerisinde sonuç veren test kitleri yaygın olarak kullanılırken, 10 dakika içerisinde sonuç alınan kitler de önemli durumlarda kullanılabiliyor. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde üretilen Milli test kiti ise 10 saniyede sonuç vermesiyle yurtdışı ülkelerinden yoğun talep görüyor.

TÜBİTAK VE BAKANLIK DESTEKLEDİ

Test kiti ve cihazını geliştiren ekibin başkanı olan UNAM Öğretim Üyesi Dr. Bülend Ortaç, bu ürünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK 6550 Kanunu kapsamında desteklenen UNAM altyapısında gerçekleşen bir proje olduğuna aktardı.

"NİSAN 2020'DE BAŞLADI"

Açıklamalarda bulunan Ortaç: "Nisan 2020'de başlayan bu projemizde, ağızdan alınan bir sürüntü ile burada varsa virüs, bir iletim sıvısına aktarıldıktan sonra o sıvıdan çok küçük bir numune ile test kitine yerleştiriliyor sonra, antijen testi kiti olduğu için bu, sıvı içinde bulunan bazı problarla virüsün yüzeyine bağlanıyor ve gerekli sinyalleri alarak tespiti yapmaya çalışıyoruz." dedi.

YÜZDE 99 DOĞRULUK ORANINA SAHİP

Yüzde 99 doğruluk oranına sahip olduğu aktarılan nanoteknoloji temelli yeni test kitinde, virüsün varlığı tespit edildiğinde ışıma rengi değişiyor. Bu sayede yüksek seçicilikte virüs tespiti yapabiliyor. Ağız mukozasından alınan örnek, özel bir solüsyonla karıştırıldıktan sonra patojen tespit çipinin üstüne damlatılıyor, bu damlada virüs bulunuyorsa biyosensör cihazı tarafından floresan sinyali alınıyor ve virüs saptanabiliyor.

PATENTİ ALINDI

Bu test kitinde, PCR testinde olduğu gibi ağız ve burunun derin bölgelerinden sürüntü örneği almak yerine, ağız içinden tükürük örneği alındığını ve bunun da pratiklik kazandırdığını belirten Dr. Ortaç, test kitleri ve cihaz için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduklarını ve olumlu sonuç aldıklarını dile getirdi

"TOPLU ETKİNLİKLERDE KULLANILABİLECEK"

Cihazın Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından da onay aldığını ifade eden Ortaç, "Bilkent Üniversitesi bünyesinde bir ticari şirket ile sahada kullanılabilir hale getirdik. Cihaz ve test kitleri pek çok farklı ülkeden hem ticari kuruluşlar hem toplu etkinlikler için talep etmeye başladı. Örneğin bazı spor kulüplerinin yapmış olduğu toplu etkinliklerde kullanılabilecek" diye konuştu.

"SADECE KOVİD 19'A BAĞLANABİLİYOR"

PCR testinin aksine hata yaşamadıklarını söyleyen Ortaç:

"PCR testinin çalışma mantığı, örneği alıyorsunuz virüs varsa onun membranını (zarı) parçaladıktan sonra içerdeki genetik yapısını bulup onu çoklamaya (çoğaltmaya) çalışıyorsunuz. Virüsün yüzeyindeki belli noktalara doğru bir şekilde bağlanarak bunu yapıyoruz. Aynı Covid-19 gibi ağızda olabilecek başka virüsleri de kontrol grubunda deniyoruz. Fakat bizim proteinimiz çok spesifik, sadece Kovid-19'a bağlanabiliyor ve bu şekilde de ayırt edebiliyoruz" dedi.

VİRÜSÜ PCR'DAN ÖNCE TESPİT EDİYOR

Yaklaşık 10 saniyede sonuç veren Diagnovir'in piyasadaki antijen testleri içinde en hızlı sonuç veren test sistemi olduğunu söyleyen Dr. Ortaç, kendi geliştirdikleri testi ilk kez Bilkent Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde kullandıklarını belirtti.

Ortaç, Diagnovir'in virüs varlığını PCR'dan daha önce tespit edebildiğini ve şu an bu hızın bir rekor da aktardı.