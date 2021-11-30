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10 yaşındaki çocuğu köpekler parçaladı! Başı boş sokak köpekleri az kalsın canından ediyordu!

Ankara'da Enes Koca ismindeki 10 yaşındaki çocuk, okuldan eve gittiği esnada başı boş sokak köpeklerinin gazabına uğradı. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.

10 yaşındaki çocuğu köpekler parçaladı! Başı boş sokak köpekleri az kalsın canından ediyordu!

Olay, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde meydana geldi. 10 yaşındaki Enes Koca, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıkıp evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Oğullarının eve gelmemesiyle birlikte paniğe kapılan aile bireyleri, Koca'yı aramak için mahalle mahalle gezdiler. En sonunda amca Koca, 10 yaşındaki yeğenini etrafında köpeklerle kanlar içerisinde yatarken buldu. Vakit kaybetmeden Pursaklar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes Koca, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım servisine sevk edildi.

10 yaşındaki çocuğu köpekler parçaladı! Başı boş sokak köpekleri az kalsın canından ediyordu!

“HER TARAFINI KÖPEKLER PARÇALAMIŞ”

Korkunç manzara karşısında yeğenini o halde gören amca Ali Osman Koca, “Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi, önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım, çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde, çocuğu hastaneye götürdük” ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki çocuğu köpekler parçaladı! Başı boş sokak köpekleri az kalsın canından ediyordu!

"KÖPEĞİ OLSUN DİYE DUA EDERDİ"

Yoğun bakımda olan yeğenini dışarıda bekleyen teyze Kevser Muslu, Enes’in hayvanları çok sevdiğini hatta, annesinin kendisine köpek alsın diye yasin suresini ezberlediğini söyleyerek, “Çocuğum o köpekler ısırırken bile ‘ya Şafi ya Allah’ diye dua etmiş. Biz de hayvanseveriz ama hayvansever insanlar duysunlar, neredeler, görmüyorlar mı? Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Annesi ona köpek alsın diye Yasin Suresi’ni ezberliyordu ve çocuk köpekle imtihan oldu” diye konuştu.

10 yaşındaki çocuğu köpekler parçaladı! Başı boş sokak köpekleri az kalsın canından ediyordu!

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Küçük Enes için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ertuğrul Çetin, “Bugün 12 yaşındaki yavrumuz Enes okulundan evine dönerken birkaç sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştır. Şu an hastanede tedavisi devam etmektedir. Annesi, babası ve akrabaları ile birlikte doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Dua edin lütfen.” dedi.

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