10 yıl önce öldürülen adamın katilini bulana 250 bin TL ödül verilecek!

Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen olayda, 10 yıl önce ormanda elleri ve ayakları bağlı şekilde yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir’in katili hala bulunamadı. Ramazan Bilir, ağabeyinin katilini ekipler tarafından hala aradığını ancak bulunamadığını belirterek, güvenlik güçlerine yardımcı olmak ve o dönem cinayeti bildiği ve gördüğü halde konuşmayan tanıkları harekete geçirmek için 250 bin TL ödül vereceklerini duyurdu.

"ŞÜPHELENDİKLERİMİZ BERAAT ETTİ"

Bilir, “Ağabeyim öldürüldü. Birinden alacağı vardı. Alacağını alamayınca o evleri yakacağım diyordu. 10 yıl önce 35 bin TL değerinde kereste vermişti. Ben ağabeyime, ‘konuşalım, isteyelim çözelim’ dedim. Bu konuşmanın ardından 1 hafta sonra ağabeyim kayboldu. Kolluk güçlerine haber verdik ormanda elleri ayakları bağlanmış yakılmış olarak bulundu Dava sürüyor. Bizim şüphelendiklerimiz beraat etti. Ödülü vereceğiz birileri konuşur diye umut ediyoruz” dedi.

Öldürülen Yusuf Bilir’in yeğeni Bayram Delikoca ise, “2010 yılında vahşice bir cinayete kurban gitti. Dayım olurdu kendisi. 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir netice alamadık. 250 bin TL ödül koyduk. Kolluk kuvvetlerine ihbar edenlere katil yakalanırsa 250 bin TL ödül vereceğiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu cinayetin aydınlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.