100 lira teklif etti! 'Kısa mesafe' diye kabul etmedi! Taksicinin davranışı pes dedirtti!

Taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün atıyor. İstanbul'un Ataşehir'in ilçesinde yaşanılan olayda mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

"ÇOCUĞUM ÜŞÜYOR"

Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen çocuklu kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.