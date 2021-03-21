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103 yaşındaki Fatma Çıtlakoğlu koronavirüsü yendi, hayatını kaybetti

Giresun'un en yaşlılarından olan ve şu zamana kadar hiçbir hastalığı bulunmayan 103 yaşındaki Fatma Çıtlakoğlu, yakalandığı koronavirüsü yendi. Ancak, oksijen seviyesinin azalmasıyla hayatını kaybetti.

103 yaşındaki Fatma Çıtlakoğlu koronavirüsü yendi, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre 103 yaşına kadar hiçbir hastalığı olmayan Fatma Çıtlakoğlu, 10 gün önce rahatsızlanması sonucu hastaneye götürüldü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çıtlakoğlu hastanede tedavi altına alındı. 

KORONAVİRÜSÜ YENDİ, ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

6 gün boyunca serviste kaldıktan sonra koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Fatma nine, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ne yazık ki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 103 yaşındaki Fatma nine hayata gözlerini yumdu.

103 yaşındaki Fatma Çıtlakoğlu koronavirüsü yendi, hayatını kaybetti

250'DEN FAZLA TORUNU VAR

Çıtlakoğlu bugün Giresun merkez Akköy’de toprağa verildi. 103 yaşındaki kadının 250 torunundan biri olan Erman Çıtlakoğlu,  “6 gün Covid servisinde sağlıklı bir şekilde tedavisini sürdürdü, dün oksijen seviyesinin düşmesiyle yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Maalesef ki bu amansız hastalığa babaannemiz yenik düştü. Hayatını kaybetti“ dedi.
(İHA)

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