104 yaşındaki Türk, koronavirüsü yendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki kadınının hastanede süren 19 günlük tedavisinin ardından korona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 hastalığına yakalanan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akciğerleri kaplayan enfeksiyon nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, korona servisinde 19 gün boyunca tedavi edildi. Tedavisinin son üç gününde oksijen tüpü desteği almadı. Son testinin negatif çıkması üzerine 104 yaşındaki Beyaz Kaplan taburcu edildi.

"BİZLER İÇİN DE MORAL VE MOTİVASYON OLDU"

Konuşmakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, "Doktorlar bize çok iyi, çok güzel baktılar. Üç hafta ben burada çile çektim" diye bildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Süleyman Arslan, 104 yaşındaki bir hastanın sağlığına kavuşmasının kendilerine moral olduğunu dile getirerek, "Bugün 104 yaşında Beyaz Kaplan isimli hastamızı Covid-19 tedavisi sonrası taburcu ettik. Hasta yaklaşık 19 gündür hastanemizde yatarak tedavi görmekteydi. İlk hafta akciğer tomografisi, kovid enfeksiyonu lehineyken bu yönde tedavi aldı. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı olan hasta bu yönde tedavisine devam etti. Son 3 gün ise oksijen desteği olmayan, ateşi olmayan, nabzı ve tansiyonu düzelen hastanın genel durumunun düzelmesi üzerine bugün taburcu ettik. Bu ileri yaşta bir hastanın Kovid-19 enfeksiyonundan sonra taburcu olması bizler için de bir moral ve motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.