1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın son imajı gündem oldu
Lideri olduğu suç örgütünün çökertilmesiyle 1075 yıl hapis cezası alan ve uzun süredir hapishanede olan Adnan Oktar'ın son imajı ortaya çıktı. Görüntünün 15 Mart 2021 tarihinde çekildiği iddia ediliyor.
Adnan Oktar, cinsel istismar, eziyet, kişisel verilen kaydedilmesi, eziyet ve nitelikli dolandırıcılık dahil birçok suçtan "organize silahlı suç örgütü elebaşı" olarak toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Adnan Oktar kedicikleri ve suç örgütü lideri olması ile tanınıyor. Oktar'ın yakın zamanda çekilmiş fotoğrafının paylaşılmasıyla bu kez yeni imajıyla gündeme geldi
SAÇINI VE SAKKALARINI BOYATMIŞ
Bir zamanlar kendi televizyon kanalında kedicikleriyle yaptığı programlarla sık sık konuşulan Adnan Oktar, sosyal medyada paylaşılan ve 15 Mart 2021 tarihine ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafla tekrar konuşuluyor. Edirne Cezaevi'nde çekildiği belirtilen karede, Oktar'ın imajında değişikliğe gittiği görüldü.
Saçlarının omuzlarına kadar uzadığı görülen Adnan Oktar'ın sakallarının da oldukça uzadığı fark ediliyor. İmaj değişikliğine giden Oktar'ın ayrıca hem saçları hem de sakalının boyalı olduğu öne sürüldü.