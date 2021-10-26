Ankaragücü - Somaspor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in linç yeme sebebi sosyal medyada alay konusu oldu!Kocaeli konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Kocaeli- İzmit konserleri ve etkinlikleri 2021 | Sagopa Kajmer, Duman, Manuş Baba, Funda Arar!Müge Anlı'da Dj Mehmet Gezgin Karahan cinayetinde şoke gelişme! Sevgilisiyle birlikte kadınlara şantaj mı yapıyordu?Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattıSosyal medya fenomeni Danla Bilic'in iş adamı sevgilisi Yusuf Engin hakkındaki itirafı ağızları açık bıraktı!Gazometri ne demek, TDK'ya göre Gazometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Korkunç olay! Yücel Çelik isimli vatandaş aracında ölü bulunduKılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu mu? 'Tanınmayan biri ve partilerle ilişkisi yok'
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattı

1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattı

Suç örgütü kurmak suçlamasıyla yargılandığı davada 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni tarzı şaşkınlık yarattı.

1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada  örgüt ele başı olduğu iddia edilen Adnan Oktar, 11 Ocak günü gerçekleştirilen duruşmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın aylar sonra yeni görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan Ayşe Koç'un paylaştığı fotoğraflarda Oktar'ın saçlarını ve sakallarını uzattığı görüldü. 

1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattı

1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT