1075 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı! Adnan Oktar'ın son hali olay oldu, yeni tarzı şaşkınlık yarattı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada örgüt ele başı olduğu iddia edilen Adnan Oktar, 11 Ocak günü gerçekleştirilen duruşmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", 7 kez "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", 27 kez "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi" ve "tehdit" suçlarından toplamda 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın aylar sonra yeni görüntüsü ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kediciklerinden olan Ayşe Koç'un paylaştığı fotoğraflarda Oktar'ın saçlarını ve sakallarını uzattığı görüldü.