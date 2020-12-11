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11 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 11 Aralık Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise fenomen yemek yarışması "Zuhal Topal'la Sofrada" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

11 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında titizlik takıntıları olan insanların harabe durumdaki evleri kısa sürede temizlemeye çalıştıkları "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise fenomen yemek yarışması "Zuhal Topal'la Sofrada" haftanın finali ile izleyici karşısında olacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma FOX TV yayın akışı...

11 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Zuhal Topal'la Sofrada yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Aşk Yeniden
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Ayla

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA SON BÖLÜM MENÜSÜ VE PUAN DURUMU

 

Kayınvalidelerden alınan puanlar

Fatma Hanım:4

Nuran Hanım:6

Gülsüm Hanım:6

Nazire Hanım:6

Yarışmacı Yasemin Hanım'ın Menüsü ise şu şekilde:

Terbiyeli Tavuk Çorbası

El Açması Ispanaklı Arnavut Böreği

Karnabahar Yoğurtlusu

Hünkar Beğendi

Şalgam Sulu Kuskus Makarna Salatası

Kaymaçina

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM (11 Aralık) TANITIM İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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