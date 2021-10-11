11 Ekim 2021 günün spor manşetleri | İstanbul'da zafer Bottas'ın! İstanbul'da Formula 1 yarışları ile yarış tutkunları heyecanı doyasıya yaşadı. Zafere ulaşan isim ise Mercedes takımından Bottas oldu. İşte 11 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

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