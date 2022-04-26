11 Eylül saldırılarının emrini vermişti! Usame Bin Ladin'in ABD'ye yönelik saldırı planları yıllar sonra ortaya çıktı! El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ABD'deki kanlı 11 Eylül saldırısını yeniden gerçekleştirmek için planlar yaptığı ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan belgelere göre bin Ladin'in trenleri raydan çıkarma ve jetlerle yeni saldırılar düzenlemeyi hedeflediği kaydedildi.

1 8 Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısı 11 Eylül 2001'deki saldırılarına üzerinden yıllar geçmesine karşın, El Kaide terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'in yeni planları ortaya çıktı.