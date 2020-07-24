11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Mahalle karantinaya alındı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Erenkaya Mahallesinde 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı için mahalle karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesinde 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Valilik yapılan filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtti.

MAHALLEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Erenkaya Mahallesinde ikamet eden veya il dışından buraya gelenlerin testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle mahallede en az 14 gün sürmesi beklenen karantina tedbiri kararı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı ve saat 19.00 itibariyle bahse konu mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

5 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKINCA KALETAŞ KÖYÜ KARANTİNA ALTINA ALINMIŞTI

Gümüşhane'de 18 Temmuz günü merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı.