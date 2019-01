11 Ocak 20.30 HADİ ipucu "Kırlarda ve ormanlarda yapılan koşu yarışına ne ad verilir?"

Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. Peki bugünkü İPUCUNDA geçen soru nedir? 11 Ocak Hadi İpucu sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olarak merak ediliyor. Peki Instagram sayfasında paylaşılan Hadi'nin bugünkü ipucu sorusu nedir? 11 Ocak HADİ ipucu sorusu ise "Kırlarda ve ormanlarda yapılan koşu yarışına ne ad verilir?" oldu. İşte HADİ ipucu sorusunun cevabı ...

CEVAP: KROS

Kırsal alanlarda, inişli çıkışlı toprak üzerinde yapılan uzun mesafe koşusudur. Kros olarak da bilinir, ilk uluslar arası yarışma Fransa ile İngiltere arasında 1898’de yapılmıştır. 1903 yılında İngiltere, İrlanda ve İskoçya’nın katılımı ile başlayan şampiyonaya daha sonra diğer ülkeler de katılmıştır. 1924 yılında yaz yarışmalarına uygun olmadığı için olimpiyat oyunlarından çıkartılmıştır. 1962 yılında IAAF uluslar arası kuralları yeniden belirlemiş, 1967’de ilk kez bayanlar arası kır koşusu düzenlemiştir. ABD’den erkeklerde Pat Porter, ardı ardına 8 kez kazanarak kır koşusunda ulaşılması güç bir rekorun sahibi olmuştur.

IAAÇ’nin belirlediği uluslar arası yarışmanın standart mesafesi, erkekler için 12 km’dir. Kır koşusu, belli bir pistte düzenlenmediği için dünya rekoru tutulmaz. Bu koşuya katılacaklar sıkı bir sağlık kontrolünden geçirilmeli, kalp ve ciğerlerin sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Kır koşusu bir kış sporu olup atletlerin her türlü hava koşullarında azim ve iradeleri ölçülür ve atletler yaz oyunları için hazırlanma fırsatı bulurlar. Atletler yün şapka ve eldiven kullanabilirler ve her zemine uyum sağlayan “waffle” tipi sentetik tabanlı ayakkabılar giyerler.

Kır koşuları, bireysel yarışlar ve takım yarışları biçiminde yapılır. Takım koşularında her takım 6-9 atletten oluşur. Bu takım yarışlarında kaç sporcunun puanlarının değerlendirileceği önceden belirlenir. Belirlenen sayıda en az kötü puanı alan takım yarışı kazanır. Kır koşularının bir değişik türü de bayraklı kır koşusudur. Bu yarışlarda atlet bayrak taşımak yerine, kendinden sonra koşacak atletin eline dokunur.

Kır koşularında koşu yönünün sol tarafına kırmızı, sağ tarafına beyaz flâma dizilir. Gerekli noktalarda kontrol için hakem bulundurulur. Yarış sonunda çit veya iplerle belirlenen ve tüm koşucuların teker teker geçebileceği huni biçiminde bir finiş tüneli vardır. Tüm yarışmacılar bu tünelden geçerken hakemler tarafından numaralanarak bitirme dereceleri yazılır.

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.