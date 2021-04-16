İhya isminin anlamı nedir, İhya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Trafik polisleri nöbette! Kırmızı ışıktan geçen sürücülere göz açtırılmıyorTüm umutlarını Türkiye'ye bağlayan göçmenlerin sözleri yürekleri sızlattıBu lezzet çok beğenildi! Ramazan’a özel ‘hurmalı lokum’Eşem isminin anlamı nedir, Eşem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tekirdağ'da yangın söndürme tüpü eğitimi verildi: Yeşil göstergeye dikkat!Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı hangara çekildi, Sol motor kısmında arıza meydana geldiRamazan otobüsü her akşam başka bir mahalleye keyifli anlar yaşatıyorYaralı hayvana merhamet eli! Arabanın çarptığı çoban köpeği tedavi altına alındıKırşehir'de geniş katılımlı toplantı ve etkinliklere yasak geldi
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldı

11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldı

Muğla'da yaşayan Betül Dal, doğumu esnasında beynine oksijen gitmediği için yaşamsal faaliyetlerini kısa süreliğine yitirerek tekrar yaşama döndüğünde beyninde hasar oluşması sonucunda ilerleyici kas yıkımı rahatsızlığı geçirdi. 11 yaşındaki Betül Dal'ın tekrar yürümesi için kampanya başlatıldı.

11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldı

Muğla valiliği tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat ettirilen ve Denizli'deki özel bir merkezde tedavisi devam edecek Betül için Muğla Valiliği izniyle kampanya başlatıldı. Yaklaşık 2 yıl fizyoretarapi görmesi gereken minik Betül'ün masraflarının yarısını devlet karşılayacak. Diğer yarısı için ise yaklaşık 700 bin liraya ihtiyaç var.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Türdü İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Betül Dal, doğumu esnasında beynine bir süre oksijen gitmedi. Yaşamsal faaliyetleri kısa süreliğine duran Betül, doktorların müdahalesi ile tekrar yaşama döndürüldü. 2 yaşında iken, çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Duchenne Musküler Distrofisi hastalığına yakalandı.

"KIZIMIN YÜRÜMESİNİ İSTİYORUM"

5 kez ameliyat olan ve 11 yaşına kadar hiç yürüyemeyen Betül Dal son olarak Muğla Valiliği'nin katkıları ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Denizli'de özel bir merkezde fizyoterapi görmesi gereken Betül'ün masraflarının yarısı devlet tarafından karşılanırken, Valilik denetiminde kampanya başlatıldı. İlkokul öğrencisi Betül'ün yürüyebilmesi için 2 yıl sürecek tedavisinin karşılanması gerekiyor. Yaklaşık olarak 700 bin lira tutacağı düşünülen tutar için Betül'ün annesi, "Kızım 11 yaşında ve yürüyemiyor. Yeni ameliyat oldu. Kızımın yürümesini istiyorum. Yardımlarınızı bekliyoruz maddi yönden" dedi.

Yürümek için desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen minik Betül ise, "Ben yürümek istiyorum. Bisiklet sürüp koşmak istiyorum. Kardeşimle dışarı çıkıp oynamak istiyorum. Koşup yürümek istiyorum" diyerek hayırseverlerin katkısını bekliyor.

Valilik himayesinde başlatılan kampanyanın hesap numarası: (T.C. Halk Bankası Muğla Şubesi: TR 42 0001 2009 2590 0001 0673 84)

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldı

11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldı

11 yaşındaki Betül'ün tekrar yürüyebilmesi için kampanya başlatıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT