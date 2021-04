11 yaşındaki Elif keman yeteneğiyle umut veriyor "İz bırakan bir sanatçı olmak istiyorum"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Elif Çalışan, konservatuvara girdiği 2019 yılından itibaren katıldığı tüm yarışmalarda üstün performans göstererek birçok uluslararası yarışmada birincilik elde etti. Konservatuvardaki öğretim görevlisi Ozan Sari ile yaptığı çalışmalarla kısa sürede uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atan Çalışan, 2020 yılında katıldığı Music & Stars Awards Yarışması'nda Golden Star ödülünü alırken, öğretmeni Ozan Sari'ye de "Best Teacher of the Year" (Yılın En İyi Öğretmeni) ödülü verildi.

Çalışan 2020'de Kazakistan Uluslararası Müzik Yarışması'nda Grand Prix ödülü, Uluslararası Music and Stars Awards Müzik Yarışması’nda Golden Star ödülü, Sırbistan XI. Uluslararası Müzik Yarışması’nda 2'incilik ödülü, 2021'de Türkiye Genç Yetenekler Müzik Yarışması, Polonya Uluslararası Enstrüman Performans Yarışması ve 2. Uluslararası Alkanova Müzik Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

4 YAŞINDAYKEN KEMANA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Çalışan, 4 yaşında kemana ilgi duymaya başladığını belirterek, iz bırakan bir sanatçı olmak istediği söyledi. Elif'in öğretmeni Ozan Sari ise konservatuarda keman dersleri verdiğini, kendisinin de ilkokuldan itibaren üniversitede müzik eğitimi gördüğünü söyledi. Öğrencileri yetenek sınavıyla ilkokulun son iki senesinden itibaren kabul ettiklerini ifade eden Sari, "Biz de diğer okullara göre ders saatleri 9-10 saat. Elif, 5'inci sınıfta okulumuza kabul edildi, 2 senedir Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarının müzik ve bale ortaokulunda eğitim alıyor. Burada verdiğimiz eğitim tam anlamıyla bir sanatçı yetiştirme, bir sanatçının tüm meslek hayatında ihtiyacı olacak tüm dersleri ve bilgi, birikimi verecek şekilde bir eğitim sürüyor." dedi.

