1100 tl yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? E-Devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı

Koronavirüs salgınının toplumsal ve ekonomik sonuçlarını hafifletmesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL yardım parası vermektedir. Vatndaşlar pandemi destek başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir ve sorgulayabilirler. Bu bağlamda, 1100 tl yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte E-Devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı ve detaylar...

1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın dolayısıyla ekonomik sıkıntı çeken kişilere her ay 1000 TL'lik destek sağlıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bu rakam 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı.

E-Devlet'te pandemi sosyal destek başvurusunda bulunmak için

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmadan herkes başvuruda bulunabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilir.

Yapılacak değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı olacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru olması halinde, tek başvuru olarak değerlendirme yapılacaktır.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında olan kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında olan memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalanmış olanlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmış olanlar