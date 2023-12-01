112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Muğla'da şehir turuyla kutlandı

1-7 Aralık tarihlerinde kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans, itfaiye, Jandarma, polis ekipleri tarafından araçlar ile şehir turu gerçekleştirildi.
Ekiplerin şehir turu Menteşe Cumhuriyet meydanından başladı. Şehir turu siren eşliğinde Menteşe sokaklarında turladıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Ekipler hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sağlık yürüyüşü gerçekleştirildi. 1-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlamalarının 3 Aralık Pazar günü tanıtım stantlarının kurulması ile devam edeceği öğrenildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)