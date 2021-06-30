12 dev adam ilk maçında galip! Uruguay'ı devirdiler

12 dev adam Kanada'nın Victoria kentinde yapıla karşılaşmaya Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle çıktı. Maça oldukça istekli başlayan Milliler ilk iki çeyreği önde tamamlamayı başardı. Üçüncü periyotta daha etkili bir oyun oynayan Uruguay son periyota önde girmeyi başardı.

Son periyodun başında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulmayı başaran Uruguay 32. dakikada farkı 8 sayıya çıkard ve durumu 72-64' e getirdi. Uyguladığı sert savunmayla rakibinin hücumda durdurmaya çalışan Türkiye, Cedi Osman'ın iuzaktan isabetli atışlarıyla 36. dakikada durumu 79-80 lehimize çevirmeyi başardı. Kalan bölümde de çok iyi performans sergilemeye devam eden Cedi Osman'ın yanı sıra Doğuş Özdemiroğlu ve Alperen Şengün ile kritik dakikalarda önemli basketler bularak farkı açan Türkiye, karşılaşmadan 95-86 galip ayrıldı.

Cedi Osman 27 sayı 9 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrol oynadı

ÇAPRAZ EŞLEŞME USULÜ UYGULANACAK

Milli takım, elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu’nda yer alıyor. A Grubu’nda ise ev sahibi Kanada ile Yunanistan ve Çin bulunuyor. Gruplarını ilk 2’de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarında rakiplerini geçmeyi başaran takımlar adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkı kazanacak.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde grup maçları 1 Temmuz’da tamamlanacak. Yarı final maçı 3 Temmuz, final maçı ise 4 Temmuz’da yapılacak.