12 Haziran Cuma yayın akışı | Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
Yayın akışı ve 12 Haziran Cuma bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi.İşte, 12 Haziran Cuma Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı..
12 Haziran Cuma yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde karantina döneminde gününün büyük bir kısmını geçiren okurlarımız için 12 Haziran Cuma Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 12 Haziran Cuma Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…
Show TV 12 Haziran Cuma Yayın Akışı
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Limonata
TRT 1 12 Haziran Cuma Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 12 Haziran Cuma Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
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