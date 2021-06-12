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12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021’de final için geri sayım sürerken 12 Haziran Perşembe günü 117. bölümünde yarışmacılar, haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Peki 12 haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar.

12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8’in sevilen yarışması Survivor 2021'de eleme heyecanı sürüyor. 12 Haziran Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu akşam nefesler tutuldu. 

Bugünkü oyunun sonunda dokunulmazlık sembolünü kazanan kişi, ada konseyinde bir eleme adayının adını verecek. İlgi ile izlenen yarışmanın sıkı takipçileri gün boyu 12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına yanıt aradı. Bizler de konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verdik. 

12 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU?

117. bölümünde bu akşam eleme adayı belli olacak. Yarışma henüz devam ediyor. Eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. 

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12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

12 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık kolyesinin kazanan yarışmacı olan mavi takım oyuncusu Poyraz eleme adayı olarak Batuhan’ın adını vermişti.

12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

İkinci dokunulmazlığı ise Berkay kazanmış, Berkay da Aleyna'nın ismini söylemişti. Üçüncü eleme adayı ise henüz bilinmiyor.

12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

12 Haziran 2021 Cumartesi günü üçüncü bireysel dokunulmazlığın sahibi yarışmacı eleme adayının isminin verdiğinde haberimizde yer alacaktır. 

12 Haziran Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

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