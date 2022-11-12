12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)

Türkiye genelinde bugün deprem tatbikatı yapılacak. 12 Kasım'daki tatbikatta uygulanacak olan çök kapan tutun tekniği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de araştırmalarda bulunuyor. Peki Çök kapan tutun nedir, nasıl yapılır? Çök kapan tutun tekniği hangi afette? (Video)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin 23.yıl dönümünde Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Saat 18.57'de radyo ve televizyonların tatbikat anonsu geçecek, sirenler çalacak. Bu kapsamda 12 Kasım'daki tatbikatta uygulanması gereken Çök kapan tutun tekniği merak konusu oldu. Peki Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır?

12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

12 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan deprem tatbikatı, Düzce depreminin saati olan 18.57'de gerçekleştirilecek.

TRT ve altyapısı uygun olan bazı TV kanallarında banner olarak tatbikat bilgilendirme mesajı yayımlanacak.

TRT Kocaeli, Bolu, Düzce ve Ankara radyo yayınları pilot uygulama olarak kesilerek, tatbikata ait bilgilendirme mesajı yayımlanacak.

Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerimizden sesli bildirim yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2022 Cuma Hutbesinde ve Vaazında Afetler Konusuna yer verilerek, tatbikat duyurusu yapılacak.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Tatbikata; öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek.

İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.

Ayrıca; il ve ilçelerde mahalle, köy, apartman ve sitelerde ilgili yöneticiler ile görüşülerek vatandaşların tatbikata katılımları sağlanacak.

12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)

ÇÖK KAPAN TUTUN HAREKETİ NEDİR?

Deprem anında yapılan ÇÖK - KAPAN - TUTUN hareketi, deprem anında ezilme ve zarar görme risklerini en aza indirmek için yapılan bir harekettir.

Bu hareketle vücudun kapladığı alan küçültülür. Bu davranış bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacaktır.

12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)

ÇÖK KAPAN TUTUN TEKNİĞİ NASIL YAPILIR? (VİDEO)

ÇÖK - KAPAN - TUTUN tekniğinde deprem anında olduğunuz yerde çökün. Sağlam bir masa veya sıranın altına girip kapanarak kendinizi koruyabilirsiniz.

Etrafınızda masa veya sıra yoksa başınızı ve yüzünüz kollarınız arasında saklayın. Deprem sırasında düşen veya yerinden fırlayan cisimlere karşı korunmuş olursunuz.

ÇÖK - KAPAN - TUTUN tekniğinde çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşebilecek eşyalardan koruyun.

Sarsıntı sona erene kadar sağlayan nesneyle beraber hareket edebilmek için tutunun.

Bu sırada diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.

Eğer mutfak anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa, önce ocağı ve gazı kapatın. Sonra ÇÖK - KAPAN - TUTUN tekniğini yapın.

Deprem anında mutfakta değilseniz ve yanan bir ocak varsa ilk önce ÇÖK - KAPAN - TUTUN tekniğini yapın. Sarsıntı sona erdikten sonra ocaktaki ateşi, akabinde gazı kapatın. Her artçı depremde ÇÖK - KAPAN - TUTUN tekniğini uygulamayı ihmal etmeyin.

12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)

12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)12 Kasım deprem tatbikatı: Çök kapan tutun hareketi nedir? Çök kapan tutun tekniği nasıl yapılır? (Video)

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