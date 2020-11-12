12 Kasım Perşembe hangi diziler var? Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV
Yayın akışı ve 12 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV , Show TV yayın akışı..
12 Kasım Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..
İşte 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…
ATV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
23:30 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
01:40 Gelinim Mutfakta
STAR TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı
02:45 - Erkenci Kuş / Tkr
05:30 - Yeni Bir Ev / Tkr
07:00 - Mesut Yar İle Bugün
09:00 - En Güzel Bölüm - 392
09:15 - Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah
13:15 - Gerçeğin Peşinde
16:30 - Yeni Bir Ev / Tkr
18:30 - Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
Show TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Dizi)
22:15 Alev Alev (Tekrar)
0030 Arıza
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
FOX TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dostum Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
23:55 Hepsi Benim
01:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar