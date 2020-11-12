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12 Kasım Perşembe hangi diziler var? Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV

Yayın akışı ve 12 Kasım Perşembe bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi. İşte, 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV , Show TV yayın akışı..

12 Kasım Perşembe hangi diziler var? Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV

12 Kasım Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.  Bizde sizler için 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..

İşte 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

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ATV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

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KANAL D 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

23:30 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

01:40 Gelinim Mutfakta

12 Kasım Perşembe hangi diziler var? Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV

STAR TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

02:45 - Erkenci Kuş / Tkr

05:30 - Yeni Bir Ev / Tkr

07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:00 - En Güzel Bölüm - 392

09:15 - Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah

13:15 - Gerçeğin Peşinde

16:30 - Yeni Bir Ev / Tkr

18:30 - Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

12 Kasım Perşembe hangi diziler var? Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV
Show TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Dizi)
22:15 Alev Alev (Tekrar)
0030 Arıza
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

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FOX TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dostum Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
23:55 Hepsi Benim
01:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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