12 Kasım Perşembe hangi diziler var? Perşembe yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV, Show TV

12 Kasım Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..

İşte 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:35 Kırgın Çiçekler

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

23:30 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

01:40 Gelinim Mutfakta

STAR TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

02:45 - Erkenci Kuş / Tkr

05:30 - Yeni Bir Ev / Tkr

07:00 - Mesut Yar İle Bugün

09:00 - En Güzel Bölüm - 392

09:15 - Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah

13:15 - Gerçeğin Peşinde

16:30 - Yeni Bir Ev / Tkr

18:30 - Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş



Show TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Alev Alev (Yeni Dizi)

22:15 Alev Alev (Tekrar)

0030 Arıza

03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

FOX TV 12 Kasım Perşembe Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Dostum Dünyası

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)

23:55 Hepsi Benim

01:45 Zuhal Topal’la Sofrada

03:30 Temizlik Benim İşim

04:30 Kadın

06:00 Şevkat Yerimdar