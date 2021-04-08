12 Nisan kabine toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs salgınında mutasyonun etkisi ve normalleşme sürecinde yaşanan insan hareketliliği nedeniyle artan vaka ve can kaybı sayısı sürerken tüm vatandaşları ilgilendiren kararların alındığı kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Özellikle kısıtlamalar olsa da Ramazan Ayında vatandaşların bir araya geleceği biliniyor ve kısıtlama kararlının çıkması gündemde. Bu kapsamda kabine toplantısından çıkması beklenen kararları merak edenler "12 Nisan Pazartesi kabine toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

12 NİSAN PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI OLACAK MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı iki haftada bir yapılmaktadır. Bilindiği gibi son toplantı 29 Mart Pazartesi günü yapılmış ve hafta sonu kısıtlamaları çok yüksek riskli illerde yeniden uygulanmaya başlanmıştı. Yeni toplantının bu nedenle 12 Nisan Pazartesi günü saat 15.00'de yapılması bekleniyor.

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

7 Nisan 2021 Çarşamba gününü Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine Türkiye'de yapılan 302 bin 108 testin 54 bin 740'ı pozitif çıktı ve 2 bin 203 kişiye hasta tanısı konurken 276 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

Salgının hızının kesilmesi için birçok uzman ekonomik desteklerin vatandaşlara sağlanmasıyla tam kapanma uygulanmasını istiyor.

Ramazan ayında tam kapanmanın olup olacağı bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece bakarak vatandaşın sağlığının korunması için her türlü kararı alabileceklerini de ısrarla dile getiriyor.

RAMAZAN AYINDA YASAK VAR MI 2021 ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ramazan ayında tüm ülkede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını, restoran ve lokanta gibi işletmelerin paket servisle hizmet vereceklerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre şu tedbirler uygulanacak:

- Hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. (Cuma saat 21.00'de başlayacak, pazartesi saat 05.00'de sona erecek)

- Lokanta ve kafe gibi işletmeler paket servis hizmeti verecek.

- Restoran ve lokanta işletmecilerine mevcut desteklere ek olarak normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında primleri ödenecek, ayrıca kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapılacak.

Söz konusu kısıtlamaların detayları İçişleri Bakanlığının yayımlayacağı genelge ile duyurulacak.