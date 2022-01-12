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  3. 12 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oldu!

12 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oldu!

Sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirildi. İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri...

12 Ocak 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent oldu! 1126