12 yaş altı çocuklar için özel koronavirüs aşısı mı geliyor? BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci'den çarpıcı açıklama

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan, farklı ülkelerde mutasyona uğraması ile can kaybı sayısında artış yaratan koronavirüs, her ne kadar yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda büyük bir risk yaratmasa da virüse yakalanıp hasta olma ihtimali olan çocuklar var. BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci'den 12 yaş altı çocuklar için açıklama geldi. Türeci yaptığı açıklamada BionTech'in 5-11 yaş grubuna uygulanacak, farklı bir doza sahip koronavirüs aşısı için onay başvurusu yapacaklarını ifade etti.

KULLANIM İZNİ İÇİN GELECEK HAFTA BAŞVURUDA BULUNULACAK

Alman "Der Spiegel" dergisinin haberine göre; BioNTech, koronavirüs aşısının 5 - 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için gelecek haftalarda yetkili makamlara başvurada bulunacak.

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, dergiye özel açıklamalarda bulundu. Çift, 12 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması ile ilgili çalışmalara dair bilgi verdi.

BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci, gelecek haftalarda 5 ila 11 yaş arası çocuklar üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarını dünya çapında yetkili makamlara sunacaklarını ifade etti.T üreci, bu yaş grubu için Avrupa dahil olmak üzere aşı onayı isteyeceklerini sözlerine ekledi.

"AŞI AYNI FAKAT DAHA AZ DOZDA OLACAK"

Türeci, çocuklar için aşı konusunda yaptığı açıklamada “Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak.” ifadesini kullandı.

"HER ŞEY PLANA GÖRE İLERLİYOR"

Uğur Şahin ise söz konusu yaş grubu için bilimsel aşı çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, “Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

UĞUR ŞAHİN VE ÖZLEM TÜRECİ'DEN FLAŞ ÇAĞRI

Biontech kurucuları Şahin ve Türeci, aşı olma konusunda kararsız insanları gelecek haftalarda aşı olmaya ikna etmek için toplumu elinden gelen her şeyi yapmaya çağırdı.

Şahin, "Toplum olarak sert bir kış geçirmemek için hala 60 günümüz var. Bu iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız." çağrısında bulundu.