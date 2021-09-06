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  3. 12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alma ekranı

12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alma ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 yaş ve üzerine gelen aşılama hakkının ardından çocuklarına aşı yaptırmak isteyen veliler, 12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? 12 yaş üstüne aşı geldi mi? 12 yaş üstü aşı olacak mı? sorularını internette aratmaya başladı. İşte detaylar...

12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alma ekranı

12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? 12 yaş üstüne aşı geldi mi? 12 yaş üstü aşı olacak mı? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. İşte 12 yaş aşı randevusu alma ekranı...

12 YAŞ AŞI RANDEVUSU AÇILDI MI, OLABİLİYOR MU?

Önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 12 yaş ve üstündeki 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın aşı hakkı tanımlandı. Açıklamanın ardından aşı olacak çocuklar için Bakanlık tarafından 112 yaş randevusunun açıldığı bilgisi verildi.

12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alma ekranı

12 YAŞ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR? RANDEVU ALMA EKRANI

 Son değerlendirmeler neticesinde 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyenler MHRS, e-nabız ve ALO 182 üzerinden aşı randevusu alınabilecek.

MHRS SİSTEMİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

 

E- NABIZ SİSTEMİNDEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN.

12 yaş aşı randevusu açıldı mı, aşı olabiliyor mu? 12 yaş aşı randevusu nasıl alınır? Randevu alma ekranı

AŞI SIRASI NASIL SORGULANIR?

18 yaş altına inen aşı sırası için, e-Nabız sisteminden ya da kısa mesaj yoluyla aşı hakkının olup olmadığı sorgulanabilir. 2023'e "AŞILA" yazıp SMS atarak aşı sırasının gelip gelmediği öğrenilebiliyor.

e-Nabız sisteminden aşı sırası öğrenme ve aşı randevusu almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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