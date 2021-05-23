120 milyon doz aşı ne işe yarar? Bilim insanları yorumladı: Değil tünelin ucundaki ışığı görmek, tünelden bile çıkarır! BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in verdiği 120 milyon dozluk aşı sözünün ardından tüm vatandaşlarda yeni umutlar yeşerdi. Bilim insanları, bu kadar aşının Türkiye'ye yararını anlatırken 'Bırakın tünelin ucundaki ışığı görmeyi, ülkeyi tünelden çıkarır" ifadelerini kullandı.

1 16 Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, virüse karşı en etkili aşılardan bir tanesine imza atan Türk bilim insanı ve BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkiye'ye 120 milyon doz aşı sözü, vatandaşlarda umut kaynağı haline geldi. Konuyu değerlendirmeye alan bilim insanları, aşı miktarı hakkında, "Bu miktarda bir aşı bırakın tünelin ucundaki ışığı görmeyi, ülkeyi tünelden çıkarır" ifadelerini kullandı.