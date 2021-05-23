120 milyon doz aşı ne işe yarar? Bilim insanları yorumladı: Değil tünelin ucundaki ışığı görmek, tünelden bile çıkarır!
120 milyon doz aşı ne işe yarar? Bilim insanları yorumladı: Değil tünelin ucundaki ışığı görmek, tünelden bile çıkarır!
BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in verdiği 120 milyon dozluk aşı sözünün ardından tüm vatandaşlarda yeni umutlar yeşerdi. Bilim insanları, bu kadar aşının Türkiye'ye yararını anlatırken 'Bırakın tünelin ucundaki ışığı görmeyi, ülkeyi tünelden çıkarır" ifadelerini kullandı.