120 yayınevi ve 11 yazar katılıyor! Pendik Kitap Fuarı için son 2 gün!

Pendik Belediyesi tarafından her yıl gelenekselleştirilen Kitap Fuarı bu yıl 8. düzenleniyor. 8 Ekim tarihine kadar açık kalacak fuarda bu yıl 120 yayınevi ve 11 yazarın katılımıyla gerçekleşiyor.

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120 yayınevi ve 11 yazar katılıyor! Pendik Kitap Fuarı için son 2 gün!

Pendik Belediyesinin her yıl düzenlediği “Pendik Kitap Fuarı” 8. kez kapılarını açtı. Açılış törenine Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yanı sıra AK Parti Eski Milletvekili Erol Kaya, Kaymakam Mehmet Yıldız, Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı.

Kitap Fuarı’na pandemi döneminde bile ara vermedik”

Pendik Sahil Meydanı’ndaki açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, kültür-sanatta öncü bir belediye olduklarını belirterek “Son dört yılda yaklaşık 3 bin etkinlik düzenlemişiz. Kitap Fuarı da pandemi döneminde bile hiç ara vermeden gerçekleştirdiğimiz çok önemli bir etkinlik. Tüm Pendiklileri kitap fuarına davet ediyoruz.” dedi. AK Parti Milletvekili Erol Kaya da fuarı “750 bin nüfuslu bir ilçe için çok önemli bir kültür etkinliği” olarak nitelendirdi.

Kitap fuarlarını çok önemsiyorum”

Açılış töreninde konuşan Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, artık kitapların dijitalleştiğini ancak bu süreci sağlıklı bulmadığını ifade ederek “Bugünlerde yazılı kitaplar dijitalleşti. Ama hiçbiri mürekkebin, kağıdın kokusunu lezzetini vermiyor. Geleneksel kitapta duygular kalıcı hale geliyor. Kitap fuarları, sanal olana karşı hakiki olandır. Bu yüzden fuarları çok önemsiyorum.” dedi.

Sosyal medyadan çekilişle kitap çeki

Bu yılki Pendik Kitap Fuarı’na 120 yayınevi katılıyor. 11 yazarın katılımıyla düzenlenen fuarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Fuar süresince sosyal medyadan “Okudukça Kazan” çekilişi düzenlenecek, deprem bölgesindeki okullara “Askıda Kitap Kampanyası” ile bağış yapılacak. Ünlü simalarla söyleşiler gerçekleştirecek.

Sahaflarda 1800’lerden kalma kitap yer alıyor

8 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak Pendik Kitap Fuarı’nda her yıl olduğu gibi sahafların olduğu stantlar yer alıyor. Asırlık kitapların bulunduğu sahaflarda en dikkat çeken ise eski kitaplar arasında 1800’lü yılların başında basılmış Viyana’yı anlatan Almanca basılmış bir kitap da yer alıyor. Sahaflarda kitapların yanı sıra meraklıları için eski gazeteler de yer alıyor.

8. Geleneksel Kitap Fuarı Planlanan Söyleşi Takvimi

  • 29 Eylül - Mecit Ömür Öztürk (17.00)
  • 30 Eylül – Abdurrahim Ali Ural (13.00)
  • 01 Ekim – Ömür Kurt (13.00)
  • 01 Ekim – Yusuf Kaplan (14.30)
  • 03 Ekim – Şehrin Şairlerinden Şiir Dinletisi (18.30)
  • 05 Ekim - Melike Günyüz (16.00)
  • 07 Ekim – Ahmet Ümit (14.00)
  • 08 Ekim – Haşim Şahin (13.00)
  • 08 Ekim – Merve Gülcemal (15.00)

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