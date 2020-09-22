1200 hakim ve savcı alımı için şartlar belli oldu!

Hakimlik ve savcılık sınavı başvuruları nasıl yapılır? | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan açıklamada, 1200 adet hakim ve savcı alımı için gerçekleştirilecek sınavın detaylarının, bakanlık resmi sitesinde duyurulduğu belirtildi. Gül, yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek." ifadelerini kullanırken Hakimlik ve savcılık sınavı başvuruları nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar hangileri? soruları da merak konusu oldu. İşte cevaplar...

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 31 Ekim 2019 saat 14:00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı - Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

g) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hakim ve savcı olabilmek adına girilecek sınav 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, 16 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

SINAV MERKEZLERİ

010 Adana

062 Ankara

070 Antalya

160 Bursa

210 Diyarbakır

250 Erzurum

270 Gaziantep

341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer)

352 İzmir

380 Kayseri

420 Konya

440 Malatya

550 Samsun

610 Trabzon

650 Van

ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı

100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı

100 idari yargı hâkim adayı

Adalet Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hâkim Adaylığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığına İlişkin Sınav İlanı İçin TIKLAYIN

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI KONULARI

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK, ADLİ YARGI TESTİ, İDARİ YARGI TESTİ VE ADLİ YARGI AVUKAT TESTİ SORU DAĞILIMI