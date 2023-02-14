123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki arama ve kurtarma çalışmalarında Melisa Ülkü isimli genç 123 saat sonra sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Melisa'nın enkazdan çıkarılırken söylediği sözler ise yürekleri dağladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde binlerce kişi enkaz altında kalmıştı.

Elbistan ilçesinde 6 bloklu Yıldızkent Sitesinin girişindeki markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü'den ses alan ekipler çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu Melisa Ülkü, depremden 123 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmıştı.

123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kızın kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.. Görüntülerde Melisa'nın kendisini kurtarmaya gelen ekiplere, "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" demesi izleyenleri duygulandırdı.

123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu! 123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu! 123 saat sonra enkazdan çıkarılan Melisa Ülkü yürekleri dağladı! Sözleri kalplere oturdu!

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