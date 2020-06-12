Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 12 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 49 bin 190 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken, 1021 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, vaka sayısı 174 bin 23, vefat sayısı 4 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 266, iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık, vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirlerin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 424 bin 249 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 858 bin 308 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 89 bin 825 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 116 bin 35 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (805 bin 649), Rusya (511 bin 423), Hindistan (298 bin 283), İngiltere (291 bin 409), İspanya (289 bin 787), İtalya (236 bin 142), Peru (214 bin 788), Almanya (186 bin 795), İran (180 bin 156), Türkiye (174 bin 23), Fransa (155 bin 561), Şili (154 bin 92), Meksika (133 bin 974), Pakistan (125 bin 933), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 530), Çin (83 bin 64), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Belçika (59 bin 819), Güney Afrika (58 bin 568) ve Belarus (51 bin 816)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 41 bin 279, Brezilya 41 bin 58, İtalya 34 bin 167, Fransa 29 bin 346, İspanya 27 bin 136, Meksika 15 bin 944, Belçika 9 bin 646, Almanya 8 bin 851, İran 8 bin 584, Hindistan 8 bin 501, Kanada 7 bin 994, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 109, Türkiye 4 bin 763, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 648, Pakistan 2 bin 463, Güney Afrika 1284, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 857, Belarus 293 ve Katar 70."